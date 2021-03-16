شؤون فلسطينية

حميد: الرئيس عباس أوعز بالعمل الفوري لتشغيل المستشفى العسكري ببيت لحم

حميد: الرئيس عباس أوعز بالعمل الفوري لتشغيل المستشفى العسكري ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اوعز الرئيس محمود عباس الى وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل الفوري لتشغيل المستشفى العسكري باسرع وقت ممكن ليكون قادرا على استقبال مرضى ومصابي فايروس (كورونا) من اجل اسناد ودعم ابناء شعبنا

وقال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد ان الرئيس محمود عباس اوعز الى وزيرة الصحة والجهات المعنية بتشغيل المشفى من اجل ان يكون مساندا للمؤسسات الصحية الرسمية بالمحافظة في ظل استمرار وتصاعد انتشار فايروس (كورونا) الكبير ببيت لحم.

واشار المحافظ حميد الى ان الرئيس ابو مازن تبرع بثلاثين جهاز للتنفس الاصطناعي للمحافظات الفلسطينية موضحا انه طلب بستة منها لبيت لحم مشيرا الى ان الوضع في بيت لحم صعب مشيرا الى ان مستشفى بيت جالا بالاصل يحتاج لمزيد من الدعم حتى قبل (كورونا) فكيف هي الاوضاع في ظل ازمة (كورونا) وتزايد الاعداد وعدم مقدرة المشفى على استقبال اي مصابين جدد.

واكد المحافظ حميد ان قرار الرئيس بالتشغيل الفوري للمستشفى العسكري في شرق بيت لحم جاء كرد سريع من رسالة عاجلة بعثها المحافظ الى سيادته حيث اعطى هذا الرد ارتياح للجهات الحكومية للبدء بتجهيز المشفى وتجاوز العراقيل داعيا وزارة الصحة الى العمل على اعتماد المرافق المقامة على اربعة الاف متر مربع هي مباني المستشفى العسكري في قرية حرملة الى الشرق من بيت لحم.

كما اكد حميد انه تم تجهيز المشفى العسكري من خلال جهود ودعم المحافظة و صندوق طواريء بيت لحم والمجتمع المحلي حيث جرى العمل على البنية التحتية من ترميم للغرف والمداخل من خلال صرف مبلغ ٦٠٠ الف شيكل حتى الان كما جرى الطلب الان من صندوق الطواريء ١٠٠ الف شيكل لباقي الترتيبات من عمليات التعبيد والمراقبة والتمديدات مشددا على جاهزية المجتمع المحلي والمحافظة والصندوق لتقديم مايطلب به

واكد المحافظ حميد ان وزارة الصحة مطالبة بتجهيز المشفى طبيا من حيث المعدات الطبية اللازمة داعيا الوزارة للتفكير والعمل استراتيجيا لتجهيز المشفى العسكري بدل الاستثمار في المركز الوطني لانه مركز للمدمنين وسيعود اليهم وبالتالي الاستثمار فيه سيؤدي الى هدر المال في غير مجاله وضياعه مؤكدا ان الفرصة الوحيدة حاليا لبيت لحم في الاستثمار والعمل الاستراتيجي بالقطاع الصحي مستقبلا هي في المستشفى العسكري الذي اصبح الان يحظى بدعم الرئيس والمجتمع المحلي و افتتاحه يخفف من ضغط الراي العام والتوتر الموجود بسبب جائحة (كورونا) كما انه سيخدم بيت لحم بشكل عام وسيخفف الاعباء على الطواقم الطبية.

وطالب المحافظ حميد وفد وزارة الصحة المكلف من الوزيرة في اطار تنفيذ تعليمات الرئيس ابلاغه اذا ما كان هناك اي عراقيل او احتياجات من اجل تنفيذها مشددا على ان المشفى سيعمل وحدة واحدة مثمنا تعاون الخدمات الطبية العسكرية في هذا الاطار.

وشدد المحافظ حميد على انه لا يجوز التاخير او المماطلة في البدء بتطبيق قرار الرئيس وانه من غير المسموح بالتقصير والتاجيل من اي كانلان قرار الرئيس يتضمن العمل الفوري من اجل التخفيف من معاناة ابناء شعبنا.

كما ثمن المحافظ حميد تعاون مختلف الجهات المحلية شاكرا على وجه الخصوص صندوق طواريء بيت لحم وكافة من قدم الدعم له كما و شكر المحافظ مجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي وكل من عمل ويعمل من اجل تشغيل المشفى.

و تحدث المحافظ حميد عن خطورة الوضع وشدد على اهمية قيام الوزارة بالسعي السريع لتشغيل المشفى داعيا بالوفد الفني المكلف منوزارة الصحة الذي زار المشفى اليوم الى الاسراع برفع تقاريره للوزارة من اجل البدء بالتنفيذ.



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