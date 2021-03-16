دولي

مصرع سبعة عمال مناجم في باكستان بثاني حادث خلال أسبوع

مصرع سبعة عمال مناجم في باكستان بثاني حادث خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة من عمال المناجم مصرعهم في انفجار بمنجم فحم بإقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان، في ثاني حادث مميت من نوعه بالمنطقة خلال أسبوع.

وقال نائب مفوض الإقليم، سهيل أنور هاشمي لـ(رويترز): "إن تجمعا لغاز الميثان في المنجم في حقل تورغار للغاز في منطقة هارناي تسبب في وقوع انفجار بينما كان العمال بداخله".

وقال كبير مفتشي المناجم شوكت فياض لـ(رويترر): "انتشلت فرق الإنقاذ جثث جميع العمال السبعة الذين ماتوا حرقا عندما اندلع حريق ضخم في المنجم بعد الانفجار".

وقال فياض إن السبعة كانوا يعملون على عمق نحو 1500 قدم عندما حدث الانفجار، مضيفا أن المنجم أغلق وبدأ التحقيق في الحادث.

ويوم 12 آذار/ مارس حوصر ثمانية عمال على عمق نحو ألف قدم تحت سطح الأرض في منجم بمنطقة ماروار بالقرب من الحدود مع أفغانستان عندما انفجر تجمع لغاز الميثان، ولقي ستة عمال حتفهم بينما تم انقاذ اثنين.

وتوجد في إقليم بلوخستان، قليل السكان والفقير، احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والنحاس والذهب يجري استخراج الكثير منها بمساعدة الصين. وكثيرا ما يستهدف انفصاليون في الإقليم العمال وقوات الأمن.

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