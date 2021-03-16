دولي

شاهد: إسرائيل تجري "تجارب ناجحة" على منظومة القبة الحديدية

شاهد: إسرائيل تجري "تجارب ناجحة" على منظومة القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة (رفائيل) لصناعة الأسلحة أنهما انتهيا مؤخرًا من سلسلة تجارب ناجحة على منظومات دفاع جوي، بينها "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الجيش، فإن "نجاح سلسلة التجارب تشكل علامة فارقة في طريق القدرات العملانية الإسرائيلية للدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية

وأضافت أنه "لأول مرة في العالم، تم إطلاق صواريخ من المنظومات الدفاعية المختلفة وبأمدية اعتراض مختلفة. وتم القضاء على جميع الأهداف التي أطلِقت الصواريخ المعترضة نحوها".

وتابع البيان أن الصواريخ المعترضة تمكنت من اعتراض رشقة صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، الذي زار منطقة التجارب، إن هذه التجارب اختبرت اعتراض دمج بين طبقات متعددة لمجمل المنظومات الدفاعية لدولة إسرائيل. وهي بمثابة حجر أساس في نظام الدفاع الخاص بنا وبأمن إسرائيل".

وأضاف غانتس، أنه وفي ظل التهديدات أعداءنا المتنوعة والمتغيرة فإن التطور الذي اجريناه على منظوماتنا الجديدة يسمح للمستوى السياسي والميداني بمساحة واسعة من المناورة".



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