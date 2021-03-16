نتنياهو: جلبت أربع اتفاقيات سلام وهناك أربع أخرى في الطريق
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه جلب، إنه أبرم أربع اتفاقيات سلام، فيما "هناك أربع اتفاقيات أخرى في الطريق".
وكان مستشار الرئيس الأمريكي السباق، غاريد كوشنر، قال في مقال له عبر صحيفة (ذا وول ستريت جورنال)، دعا فيه إدارة بايدن إلى مواصلة الترويج لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه جلب، إنه أبرم أربع اتفاقيات سلام، فيما "هناك أربع اتفاقيات أخرى في الطريق".
وكان مستشار الرئيس الأمريكي السباق، غاريد كوشنر، قال في مقال له عبر صحيفة (ذا وول ستريت جورنال)، دعا فيه إدارة بايدن إلى مواصلة الترويج لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
وفي المقال افترض كوشنر أسماء أربع دول يقول إنها بالفعل على وشك التطبيع: السعودية وقطر وعُمان وموريتانيا وقال إن السعودية تقدمت خطوة في هذا الاتجاه، وفق تعبيره.
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