نتنياهو: جلبت أربع اتفاقيات سلام وهناك أربع أخرى في الطريق





وفي المقال افترض كوشنر أسماء أربع دول يقول إنها بالفعل على وشك التطبيع: السعودية وقطر وعُمان وموريتانيا وقال إن السعودية تقدمت خطوة في هذا الاتجاه، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه جلب، إنه أبرم أربع اتفاقيات سلام، فيما "هناك أربع اتفاقيات أخرى في الطريق".وكان مستشار الرئيس الأمريكي السباق، غاريد كوشنر، قال في مقال له عبر صحيفة (ذا وول ستريت جورنال)، دعا فيه إدارة بايدن إلى مواصلة الترويج لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.