لجنة الانتخابات تتواصل مع الجهات الرسمية لتسهيل الترشح

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رام الله - دنيا الوطن

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها تواصل جهودها لضمان تمكين المواطنين الراغبين بالترشح للانتخابات التشريعية 2021، من إتمام الإجراءات والحصول على الوثائق اللازمة لذلك، خصوصاً في ظل الإغلاق المفروض في عدد من محافظات الوطن للحد من انتشار فيروس (كورونا).



هذا وتلقت اللجنة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نسخةً من تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء موجهة الى أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية، بتسهيل الحصول على كتب الاستقالة لغايات الترشح للانتخابات العامة، والايعاز لجهات الاختصاص لعمل اللازم حسب القانون.



ويأتي هذا التعميم بناء على رسالة كانت لجنة الانتخابات بعثت بها إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، طلبت فيها تسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.



ومن جهة ثانية، بعثت لجنة الانتخابات برسالة إلى بنك فلسطين، أكدت فيها ضرورة فتح أحد فروع البنك في محافظة رام الله والبيرة وأحد فروع البنك في مدينة غزة، وذلك لتمكين القوائم من دفع رسوم الترشح، في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين لضمان تمكن القوائم من إيداع الرسوم القانونية التي تعتبر شرطاً لقبول الترشح.



يذكر أن باب الترشح للانتخابات التشريعية يُفتح في المقر العام للجنة في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة اعتباراً من صباح يوم 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.