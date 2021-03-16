شركة "مودرنا" تبدأ تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها المضاد لفيروس (كورونا)





يشار إلى أن "موديرنا" هي الشركة الأولى التي تعلن بدء التجارب على استخدام لقاح ضد فيروس (كورونا) على الأطفال.





وموديرنا هي واحدة من عدة شركات من عدة دول بالعالم، أنتجت لقاحات ضد فيروس (كوورنا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "موديرنا"، اليوم الثلاثاء، بأنها بدأت التجارب على استخدام لقاحها المضاد لفيروس (كورونا) على الأطفال.