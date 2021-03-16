شركة "مودرنا" تبدأ تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها المضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "موديرنا"، اليوم الثلاثاء، بأنها بدأت التجارب على استخدام لقاحها المضاد لفيروس (كورونا) على الأطفال.
أعلنت شركة "موديرنا"، اليوم الثلاثاء، بأنها بدأت التجارب على استخدام لقاحها المضاد لفيروس (كورونا) على الأطفال.
يشار إلى أن "موديرنا" هي الشركة الأولى التي تعلن بدء التجارب على استخدام لقاح ضد فيروس (كورونا) على الأطفال.
وموديرنا هي واحدة من عدة شركات من عدة دول بالعالم، أنتجت لقاحات ضد فيروس (كوورنا)
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