شركة الكهرباء تصدر تنويهاً بشأن فصل "خط بغداد" المغذي لمحافظة غزة





وسيكون الفصل وفق التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساء، وذلك لزوم تغيير قاطع رئيسي من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية.



كما سيتم فصل "خط F8" المغذي لمحافظة خانيونس بسبب أعمال صيانة واجبة من داخل أراضي عام 48، يوم الخميس القادم الموافق 25/3/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً (9:00 – 17:00).



وعليه فإن الشركة تهيب بالأخوة المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك حدوث أضرار نتيجة هذا الفصل الطارئ للتيار.



رام الله - دنيا الوطننوهت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، للمواطنين بأنه سيتم فصل "خط بغداد" المغذي لمحافظة غزة، من داخل أراضي عام 48، يوم غد الأربعاء.