مستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، أراضٍ زراعية في منطقة العيون البيض في مسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، إن آليات تابعة لمستوطني (ماعون) و(كرمئيل) المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، جرفت بحماية من جيش الاحتلال أراضي زراعية، تعود ملكيتها لعائلات: بحيص، وأبو زهرة، وادعيس، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح ربط المستوطنتين جغرافيا.



وأوضح العمور، ان المستوطنين، جرفوا أرض مجاورة قبل أسبوع، وتم إيقافهم من قبل المواطنين ولجان الحماية والصمود، مشيراً إلى أن اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين وأراضيهم، تسير بشكل ممنهج ومكثف، بهدف التوسع الاستيطاني.