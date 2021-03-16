البردويل: سنشاهد ناصر القدوة في غزة قريباً وسنعمل ونوفر له كل أجواء الأمان

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: إن رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، سيزور قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات لصحيفة (الرسالة): بأن حماس لا يمكن أن تُحاسب لفتحها قطاع غزة للجميع، "وناصر القدوة ستشاهدونه في غزة قريباً، وسنعمل ونوفر كل أجواء الأمان له، رغم موقفه المعلن من رفض الشراكة مع حماس".



وتابع البردويل: "يحسب لحماس، أنها استطاعت إنهاء الحالة الاجتماعية التي أفرزها الانقسام من خلال المصالحة المجتمعية"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن القدوة، أعلن تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي، حيث سيخوض الانتخابات التشريعية بقائمة للملتقى، فيما قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصله من الحركة، بعد هذه الخطوة.