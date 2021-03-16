شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 2397 إصابة بفيروس (كورونا) و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 2397 إصابة بفيروس (كورونا) و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تسجيل 2397 إصابة جديدة، بالفيروس، و27 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 2547 حالة تعافٍ، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأعلنت الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت 86، نابلس 424، طولكرم 183، جنين 183، بيت لحم 174، قلقيلية 67، الخليل 351، ضواحي القدس 67، طوباس 52، رام الله والبيرة 286، أريحا والأغوار 18"، قطاع غزة 298، مدينة القدس 208.

وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت 81، نابلس 361، طولكرم 71، جنين 108، بيت لحم 206، قلقيلية 28، الخليل 563، ضواحي القدس 62، طوباس 46، رام الله والبيرة 427، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 134، مدينة القدس 422.

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 6، سلفيت 3، نابلس 3، طولكرم 3، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 1"، و6 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 183 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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