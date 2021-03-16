جنين: 181 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 108 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وارتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1090 حالة، وفق تصريح للرجوب عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك)، واستقر عدد الوفيات في المحافظة عند 194 منذ بدء الجائحة.