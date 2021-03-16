محكمة إسرائيلية تُصادق على قرار هدم خربة (الميتة) بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قرار هدم خربة (الميتة) بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن المحكمة العليا، ردت التماساً تقدمت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الاثنين، لوقف إخطارات الهدم التي سلمتها قوات الاحتلال قبل حوالي شهر لـ 26 عائلة من الخربة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).