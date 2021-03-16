عورتاني يُشيد بدعم الهند للقطاع التعليمي



جاء ذلك، خلال مراسم تكريم ووداع سفير الهند لدى دولة فلسطين سونيل كومار؛ لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.



وشكر عورتاني، كومار على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق في حياته المهنية المستقبلية، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الهند بالتعليم، وتركيزها على دعم البنية التحتية التربوية؛ عبر بناء المدارس الحديثة وغيرها.



بدوره، أعرب كومار عن شكره وتقديره للوزير عورتاني على هذه اللفتة، مؤكداً على استعداد بلاده؛ لديمومة التعاون من أجل تطوير التعليم في فلسطين، ومساندة الوزارة، خاصة في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن جائحة (كورونا).



وحضر مراسم التكريم؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير العلاقات الدولية والعامة، نيفين مصلح، ومن الممثلية الهندية، محمد أبو شمسية.

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، بدعم الهند للتعليم منذ أعوام طويلة، مثمناً روح التعاون المشترك، وضرورة توطيد أواصر العلاقات؛ لخدمة القطاع التربوي.