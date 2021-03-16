سلطات الاحتلال تُفكك مساكن في (الزعيم) شرق القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فككت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس، واستولت على (كونتينر) قرب مفترق البلدة.



وقال مدير بلدية الزعيم، محمد أبو زياد، إن قوات الاحتلال، فككت ثلاثة مساكن هي عبارة عن (بركسات) تعود للشقيقين مراد وعمران محمد زرعي، ومحمد عودة السعيدي، واستولت عليها بحجة عدم الترخيص.