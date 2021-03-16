إسرائيل: انخفاض مؤشر تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) إلى 0.72%



وتوصف حالة 600 مريض ومريضين بالخطيرة، بينهم 211 يخضعون للتنفس الاصطناعي، فيما تبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل 6037 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت البيانات بشأن الحالة الوبائية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتراجع مؤشر تنقل عدوى فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى نسبة النتائج الإيجابية للفحوص.الى ذلك تفيد احدث بيانات صحية ان مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، انخفض الى 0.72%، وتشير هذه المعطيات أيضا، إلى تراجع نسبة النتائج الإيجابية الى 2.4% بعد إجراء حوالي 86 ألف فحص مخبري.ووفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه تم تسجيل 2003 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.