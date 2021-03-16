رام الله: الشرطة تُغلق محالاً تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم، محلات تجارية، وحررت مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة محافظة رام الله والبيرة، وخلال جولات في بلدات وقرى المحافظة قامت بإغلاق 19 محلاً تجارياً، وذلك لعدم الالتزام بحالة الإغلاق المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وحررت 50 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وتم توقيع تعهدات على أصحاب محلات تجارية، لعدم تكرار فتح محلاتهم، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.



وأضافت بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.