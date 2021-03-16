الشيخ يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الوزير حسين الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، آخر التطورات السياسية، مع القنصل العام لفرنسا في القدس، رينيه تروكاز، وبحضور المستشارة السياسية، ليديا طبطب.



ووضع الشيخ، ضيفه خلال اللقاء في صورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، خاصة موضوع الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية المقبلة، والتي سيتم عقدها حسب المراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.



من جانبه، أعرب تروكاز عن ترحيبه بالجهود المبذولة والتحضيرات لعقد الانتخابات، مؤكداً استعداد فرنسا لتقديم كل الدعم اللازم من أجل العملية الانتخابية.