شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تكشف أسباب انخفاض أسعار الخضروات في القطاع

"الزراعة" بغزة تكشف أسباب انخفاض أسعار الخضروات في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسام أبو سعدة، رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أسعار الخضروات في القطاع، يأتي بسبب العوامل الجوية، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن هذه العوامل، أدت إلى نمو النبات بشكل جيد، وإنتاج كميات كبيرة من المحصول وهذا أثر على عملية التصدير.

وقال أبو سعدة: نحن في غزة لدينا اكتفاء ذاتي في كافة محاصيل الخضار عدا محصول الجزر والبصل والثوم، والدول التي كنا نصدر لها لديهم إنتاج وفير ولا يحتاجون للكميات التي نقوم بتصديرها، نظراً لتحسن جودة الزراعة في المنطقة بشكل عام.

وأضاف: "وزارة الزراعة توجه المزارعين نحو زراعة المحاصيل، حسب احتياجات قطاع غزة، لكن الإشكالية تحدث عندما يركز بعض المزارعين على زراعة أصناف محددة تحدث فائضاً".

وشدد على أن التصدير مفتوح دون طلب أو بأسعار منخفضة، فيما فاقم تحكم قوات الاحتلال في المعابر، وفي كمية الصادرات والواردات المشكلة. 

وتابع رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة، بغزة: "نحن ندعم المزارعين بشتى الوسائل اللوجستية والإرشادية، كما أننا نتعاون مع مؤسسات دولية؛ لدعم مشاريع تخدم المزارعين كالطاقة الشمسية، وبناء دفيئات وتطوير آبار وتعويضات عن الخسائر".

وأكد بأن التنظيم الإجباري على المزارعين، صعب تطبيقه، بسبب طبيعة الأراضي التي يمتلكها المزارعون، ومدى صلاحيتها لزراعة محصول معين.

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