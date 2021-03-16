دولي

مسؤول صيني: سنواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)

مسؤول صيني: سنواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)، مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية. 

وفي مؤتمر صحفي، قال تيان يو لونغ، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: "سيستمر إطلاق الطاقة الإنتاجية للصين، وسيستمر الإنتاج في التوسع، وكذلك إمداداتنا في الداخل
والخارج". 

وأوضح لونغ، أن بيانات وزارة الخارجية في نهاية شباط/ فبراير، أظهرت أن الصين، قدمت مساعدات لقاح لأكثر من 50 دولة، وصدرت اللقاح إلى 27 دولة. 

وأضاف لونغ: "أعتقد أن لقاحات الصين عالية الجودة والآمنة، ستلقى ترحيباً من المزيد من الدول، ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد". 

أخبار ذات صلة

إسرائيل: انخفاض مؤشر تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) إلى 0.72%

إسرائيل: انخفاض مؤشر تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) إلى 0.72%

نتنياهو يرد على اتهامات هروبه من مؤتمر انتخابي بعسقلان خوفاً من صواريخ غزة

نتنياهو يرد على اتهامات هروبه من مؤتمر انتخابي بعسقلان خوفاً من صواريخ غزة

&#34;الصحة العالمية&#34; تجتمع لبحث سلامة لقاح أسترازينيكا وتوصي بمواصلة استخدامه

"الصحة العالمية" تجتمع لبحث سلامة لقاح أسترازينيكا وتوصي بمواصلة استخدامه

وسط شكوك بلقاح أسترازينيكا.. أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من وباء (كورونا)

وسط شكوك بلقاح أسترازينيكا.. أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من وباء (كورونا)

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

&#34;الجنائية الدولية&#34; أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

"الجنائية الدولية" أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل

بحر يدعو المتحاورين بالقاهرة لتقديم المصالح الوطنية العليا على الشخصية والحزبية

بحر يدعو المتحاورين بالقاهرة لتقديم المصالح الوطنية العليا على الشخصية والحزبية

جنين: 181 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بالمحافظة

جنين: 181 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بالمحافظة

توتر بسجن (إيشل) إثر اقتحام قوات القمع لقسم 10

توتر بسجن (إيشل) إثر اقتحام قوات القمع لقسم 10

محكمة إسرائيلية تُصادق على قرار هدم خربة (الميتة) بالأغوار الشمالية

محكمة إسرائيلية تُصادق على قرار هدم خربة (الميتة) بالأغوار الشمالية

عورتاني يُشيد بدعم الهند للقطاع التعليمي

عورتاني يُشيد بدعم الهند للقطاع التعليمي

سلطات الاحتلال تُفكك مساكن في (الزعيم) شرق القدس

سلطات الاحتلال تُفكك مساكن في (الزعيم) شرق القدس

رام الله: الشرطة تُغلق محالاً تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

رام الله: الشرطة تُغلق محالاً تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

منوعات

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: فنان سوري يكشف عن &#34;نومه بالشارع&#34; ومساعدة قصي خولي له

شاهد: فنان سوري يكشف عن "نومه بالشارع" ومساعدة قصي خولي له

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;قل أعوذ برب الفلق&#34;.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "قل أعوذ برب الفلق".. ما السبب ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

عربي

الإعلام اللبناني: إسرائيل تقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

الإعلام اللبناني: إسرائيل تقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)