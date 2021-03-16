مسؤول صيني: سنواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)، مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية.
وفي مؤتمر صحفي، قال تيان يو لونغ، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: "سيستمر إطلاق الطاقة الإنتاجية للصين، وسيستمر الإنتاج في التوسع، وكذلك إمداداتنا في الداخل
والخارج".
وأوضح لونغ، أن بيانات وزارة الخارجية في نهاية شباط/ فبراير، أظهرت أن الصين، قدمت مساعدات لقاح لأكثر من 50 دولة، وصدرت اللقاح إلى 27 دولة.
وأضاف لونغ: "أعتقد أن لقاحات الصين عالية الجودة والآمنة، ستلقى ترحيباً من المزيد من الدول، ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد".
قال مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)، مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية.
وفي مؤتمر صحفي، قال تيان يو لونغ، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: "سيستمر إطلاق الطاقة الإنتاجية للصين، وسيستمر الإنتاج في التوسع، وكذلك إمداداتنا في الداخل
والخارج".
وأوضح لونغ، أن بيانات وزارة الخارجية في نهاية شباط/ فبراير، أظهرت أن الصين، قدمت مساعدات لقاح لأكثر من 50 دولة، وصدرت اللقاح إلى 27 دولة.
وأضاف لونغ: "أعتقد أن لقاحات الصين عالية الجودة والآمنة، ستلقى ترحيباً من المزيد من الدول، ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد".
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