مسؤول صيني: سنواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستواصل تصدير لقاحات (كوفيد- 19)، مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية.



وفي مؤتمر صحفي، قال تيان يو لونغ، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: "سيستمر إطلاق الطاقة الإنتاجية للصين، وسيستمر الإنتاج في التوسع، وكذلك إمداداتنا في الداخل

والخارج".



وأوضح لونغ، أن بيانات وزارة الخارجية في نهاية شباط/ فبراير، أظهرت أن الصين، قدمت مساعدات لقاح لأكثر من 50 دولة، وصدرت اللقاح إلى 27 دولة.



وأضاف لونغ: "أعتقد أن لقاحات الصين عالية الجودة والآمنة، ستلقى ترحيباً من المزيد من الدول، ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد".