دولي

نتنياهو يرد على اتهامات هروبه من مؤتمر انتخابي بعسقلان خوفاً من صواريخ غزة

نتنياهو يرد على اتهامات هروبه من مؤتمر انتخابي بعسقلان خوفاً من صواريخ غزة
أثناء خروج نتنياهو من مؤتمر انتخابي في اسدود جراء إطلاق صاروخ من غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على اتهامات وسائل إعلام، بأنه لم يذهب لحضور مؤتمر انتخابي في عسقلان خوفاً من صواريخ غزة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تلقيت مكالمة سياسية مهمة للغاية على الهاتف الأحمر، تحدثت لمدة 45 دقيقة مع أحد قادة المنطقة".

وأضاف نتنياهو: "لا أريد أن يكون هناك إطلاق صواريخ بسببي وبسبب حدث سياسي، لكن ليس هذا هو السبب، لقد تأخرنا كثيراً، أنا أحب عسقلان، وسوف أزورها".

وتساءلت (القناة 12) الإسرائيلية، حول تهديد من غزة، دفع نتنياهو، لإلغاء مشاركته في مؤتمر انتخابي.

وقالت القناة، إنه كان من المقرر، أن يحضر نتنياهو مؤتمراً انتخابياً لحزب (ليكود) في المسرح الثقافي في عسقلان الليلة الماضية، لكنه ألغى حضوره في اللحظة الأخيرة، بعد أن انتظره أنصاره في القاعة لأكثر من ساعتين.

وتابعت القناة: في حوالي الساعة 19:00 مساء أمس، نُشر مقطع فيديو من إنتاج حركة الجهاد الإسلامي، تضمن مشاهد لعناصر التنظيم، وهم يطلقون الصواريخ، وفي النهاية، عُرضت مشاهد لنتنياهو خلال مؤتمر انتخابي عقده في أسدود قبل حوالي عام ونصف، أطلقت خلاله الصواريخ على المدينة، وفي نهاية الفيديو ظهر تعليق بالعبرية "هل نسيت" كرسالة لنتنياهو بأن الحركة ستطلق صواريخ؛ لمنعه ​​من مواصلة المؤتمر.

وأضافت (القناة 12)، بأن نتنياهو، ادعى أمس، بأن الزيارة أُلغيت لأسباب لم يستطع توضيحها.

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