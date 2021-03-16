إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

توغل إسرائيلي في غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عددا من آليات الاحتلال توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودي، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع في المكان.



كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق البريج إنطلاقاً من بوابة السرحي، وقامت بأعمال تجريف، وسط تغطية على عملية التوغل بإطلاق قنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.