شؤون فلسطينية

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن سياسة ومواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، واقتحاماته الاستفزازية للضفة الغربية المحتلة، وما يرافقها من تحريض على تعميق الاستيطان، ومنح المستوطنين المزيد من جوائز الترضية، تنعكس يومياً، وتترجم عبر تصعيد استيطاني ميداني متواصل في طول الضفة الغربية وعرضها.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نشهد في الأسابيع الأخيرة تكثيفاً واضحاً في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بالتزامن مع الموسم الانتخابي في إسرائيل، الذي حول الأرض الفلسطينية المحتلة إلى ميادين للتنافس بين أحزاب اليمين المختلفة، وموضوعاً لـ (الكرم) الانتخابي على حساب الحقوق الفلسطينية".

وأضافت الوزارة: "من أخطر تلك العمليات ما يجري في المناطق الممتدة من جنوب وجنوب غرب نابلس الى شرق وجنوب شرق نابلس وصولا الى الأغوار الشمالية، بما يتضمنه ذلك من حرب استيطانية مفتوحة على جميع الاراضي الفلسطينية الواقعة في تلك المناطق، واعتداءات ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على البلدات والقرى الفلسطينية الموجودة فيها، اخر تلك الاعتداءات اقدام مستوطن على نصب خيمة وبيت متنقل في أراضي قرية بيت دجن بحماية ودعم من جانب قوات الاحتلال، بهدف بمصادرة الآلاف من الدونمات من الاراضي الزراعية الخصبة من أجل انشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع البؤر القائمة، علما أن هذه البلدة حرمت من ما يزيد عن ٦٢% من اراضيها تحت تصنيفها كمناطق (ج)".

وأشارت الوزارة إلى أن المستوطنين، أقدموا على  اقتلاع السياج المحيط بأراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين على القرية والبلدات المحيطة بها. 

وفي سياق ذي صلة، قالت الوزارة في بيانها: "إن عمليات توسيع وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، تتزامن مع عمليات هدم واسعة النطاق وممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال للمنازل والمنشآت الفلسطينية سواء في القدس المحتلة أو في المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، كان اخرها هدم منزل ومنشأة في جبل المكبر وسلوان، هدم ثلاث منشآت زراعية في بيت لحم، بالاضافة الى اخطارات بهدم سبعة منازل ومنشآت صناعية ومصادرة قطيع اغنام في الخليل، في توزيع واضح للأدوار بين الجيش والمستوطنين وجميع أذرع دولة الاحتلال في هجوم استيطاني استعماري واسع النطاق يهدف الى تهويد وأسرلة القدس والمناطق المصنفة (ج) وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض لصالح إحلال المستوطنين فيها، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويحول الضفة الغربية المحتلة بمدنها وبلداتها الى مجرد جزر متناثرة في محيط استيطاني تتصل فيما بينها بطرق يسيطر عليها الاحتلال ويتحكم في الحركة عليها".

وقد دانت الوزارة بأقسى العبارات الاستيطان الاستعماري الإحلالي بجميع أشكاله، وتعبر عن عميق استغرابها من صمت وتجاهل المجتمع الدولي لما يجري يومياً من محاولات اسرائيلية لتغيير واقع الضفة الغربية المحتلة وسد الباب امام أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين في محاولة لاقناع العالم والدول باستحالة تحقيق هذه الرؤية بحكم التغييرات التي فرضتها اسرائيل بالاستيطان وقوة الاحتلال على ارض الواقع.  

أخبار ذات صلة

غزة: الهيئة المستقلة تصدر تصريحاً بشأن حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي

غزة: الهيئة المستقلة تصدر تصريحاً بشأن حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة

انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة

صورة: سفينة مصرية تجتاز الحدود الجنوبية البحرية للقطاع وترسو أمام ميناء رفح

صورة: سفينة مصرية تجتاز الحدود الجنوبية البحرية للقطاع وترسو أمام ميناء رفح

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

صور: الشرطة تضبط أكثر من كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بمنزل بالخليل

صور: الشرطة تضبط أكثر من كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بمنزل بالخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

&#34;الأشغال&#34; بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام 2021

"الأشغال" بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام 2021

منوعات

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: فنان سوري يكشف عن &#34;نومه بالشارع&#34; ومساعدة قصي خولي له

شاهد: فنان سوري يكشف عن "نومه بالشارع" ومساعدة قصي خولي له

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;قل أعوذ برب الفلق&#34;.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "قل أعوذ برب الفلق".. ما السبب ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

عربي

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر