الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن سياسة ومواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، واقتحاماته الاستفزازية للضفة الغربية المحتلة، وما يرافقها من تحريض على تعميق الاستيطان، ومنح المستوطنين المزيد من جوائز الترضية، تنعكس يومياً، وتترجم عبر تصعيد استيطاني ميداني متواصل في طول الضفة الغربية وعرضها.



وقالت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نشهد في الأسابيع الأخيرة تكثيفاً واضحاً في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بالتزامن مع الموسم الانتخابي في إسرائيل، الذي حول الأرض الفلسطينية المحتلة إلى ميادين للتنافس بين أحزاب اليمين المختلفة، وموضوعاً لـ (الكرم) الانتخابي على حساب الحقوق الفلسطينية".



وأضافت الوزارة: "من أخطر تلك العمليات ما يجري في المناطق الممتدة من جنوب وجنوب غرب نابلس الى شرق وجنوب شرق نابلس وصولا الى الأغوار الشمالية، بما يتضمنه ذلك من حرب استيطانية مفتوحة على جميع الاراضي الفلسطينية الواقعة في تلك المناطق، واعتداءات ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على البلدات والقرى الفلسطينية الموجودة فيها، اخر تلك الاعتداءات اقدام مستوطن على نصب خيمة وبيت متنقل في أراضي قرية بيت دجن بحماية ودعم من جانب قوات الاحتلال، بهدف بمصادرة الآلاف من الدونمات من الاراضي الزراعية الخصبة من أجل انشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع البؤر القائمة، علما أن هذه البلدة حرمت من ما يزيد عن ٦٢% من اراضيها تحت تصنيفها كمناطق (ج)".



وأشارت الوزارة إلى أن المستوطنين، أقدموا على اقتلاع السياج المحيط بأراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين على القرية والبلدات المحيطة بها.



وفي سياق ذي صلة، قالت الوزارة في بيانها: "إن عمليات توسيع وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، تتزامن مع عمليات هدم واسعة النطاق وممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال للمنازل والمنشآت الفلسطينية سواء في القدس المحتلة أو في المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، كان اخرها هدم منزل ومنشأة في جبل المكبر وسلوان، هدم ثلاث منشآت زراعية في بيت لحم، بالاضافة الى اخطارات بهدم سبعة منازل ومنشآت صناعية ومصادرة قطيع اغنام في الخليل، في توزيع واضح للأدوار بين الجيش والمستوطنين وجميع أذرع دولة الاحتلال في هجوم استيطاني استعماري واسع النطاق يهدف الى تهويد وأسرلة القدس والمناطق المصنفة (ج) وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض لصالح إحلال المستوطنين فيها، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويحول الضفة الغربية المحتلة بمدنها وبلداتها الى مجرد جزر متناثرة في محيط استيطاني تتصل فيما بينها بطرق يسيطر عليها الاحتلال ويتحكم في الحركة عليها".



وقد دانت الوزارة بأقسى العبارات الاستيطان الاستعماري الإحلالي بجميع أشكاله، وتعبر عن عميق استغرابها من صمت وتجاهل المجتمع الدولي لما يجري يومياً من محاولات اسرائيلية لتغيير واقع الضفة الغربية المحتلة وسد الباب امام أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين في محاولة لاقناع العالم والدول باستحالة تحقيق هذه الرؤية بحكم التغييرات التي فرضتها اسرائيل بالاستيطان وقوة الاحتلال على ارض الواقع.