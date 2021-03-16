شؤون فلسطينية

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي، وذلك لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء متابعة الشرطة والأجهزة الأمنية لإجراءات الطوارئ والإغلاق المعلن عنه من قبل الحكومة، والهادف للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد تم اليوم القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي، حيث قاموا بفتح محالهم التجارية واستقبال الزبائن بشكل مخالف لإجراءات الطوارئ والإغلاق المعلن عنه داخل المحافظة.

وأضافت الشرطة، بأنه تم التحفظ على أصحاب المقاهي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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