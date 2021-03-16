مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرف آليات تابعة لمستوطني مستوطنة (خارصينا)، اليوم الثلاثاء، أرضاً زراعية في منطقة البقعة، شرق الخليل.



وقال مالك الأرض عارف جابر: إن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيراً إلى أنها المرة 15 التي يحاولون الاستيلاء عليها.



وأضاف: بأن نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المقاومة الشعبية هبوا لمساندته، وطردوا المستوطنين المتطرفين، فيما حاولوا دعسه وطرده من ارضه.



وناشد جابر الجهات المختصة بمساندته وحماية ارضه من أطماع المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).