صور: الشرطة تضبط أكثر من كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بمنزل بالخليل

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناءً على معلومات توافرت لفرع شرطة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع فرع المباحث بشرطة الخليل، مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية مشتبه بها أن تكون من المواد المخدرة داخل منزله في المدينة، على الفور، تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد مخدرة.



وأضافت، بأنه وخلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة على مواد يشتبه أنها مخدرة وهي 46 غرام (ماريجوانا) و346 غرام حشيش و502 غرام من (الماريجوانا) المصنعة و191 حبة (اكستازي) و14 شتلة (ماريجوانا) و100 بذرة (ماريجوانا)، حيث تم ضبطها والتحرز عليها حسب الأصول، بالإضافة لإلقاء القبض على شخصين تواجدا داخل المنزل.



وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهما لإحالتهما للنيابة العامة مع المضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.















رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم، أكثر من 1 كغم، يشتبه أنها مخدرة داخل منزل تاجر للمخدرات في الخليل.