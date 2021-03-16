طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء.وسيكون السفر للحافلتين، الثالثة والرابعة بالإضافة إلى الخامسة حتى الرقم (79) من كشف رقم (2021/8).وأشارت وزارة الداخلية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وأكدت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.