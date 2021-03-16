شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 178 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، عبر مجموعات ووسط إجراءات أمنية مشددة، وأدوا طقوساً تلمودية في المكان.

وأوضحت المصادر، أن من بين المقتحمين للأقصى 130 طالباً، و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، الذين اقتحموا جميع المصليات، إلى جانب موظفي آثار، اقتحموا قبة الصخرة.

وتشهد فترة الاقتحامات، إخلاء قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقومون بها، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما يستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

ودعت جماعات الهيكل المتطرفة؛ لتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

ووفق التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة، أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطناً عن أماكن سكنهم، وعن المسجد الأقصى، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

كما شهد المسجد الأقصى، تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر شباط/ فبراير، مقابل (613) مستوطناً، اقتحموا المسجد في كانون الثاني/ يناير.

وأطلق العديد من المقدسيين، دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه، وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون الاستفراد فيه.

أخبار ذات صلة

غزة: الهيئة المستقلة تصدر تصريحاً بشأن حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي

غزة: الهيئة المستقلة تصدر تصريحاً بشأن حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة

انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة

صورة: سفينة مصرية تجتاز الحدود الجنوبية البحرية للقطاع وترسو أمام ميناء رفح

صورة: سفينة مصرية تجتاز الحدود الجنوبية البحرية للقطاع وترسو أمام ميناء رفح

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

إطلاق نار وتجريف.. توغل عدة آليات إسرائيلية شمال ووسط القطاع

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

الخارجية: اسرائيل تحول الضفة لجزر معزولة في محيط استيطاني أمام العالم

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

غزة: (أمان) تعقد جلسة استماع حول معايير التراخيص المعتمدة لشركات البترول والغاز

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتحرر مخالفات سلامة عامة

صور: الشرطة تضبط أكثر من كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بمنزل بالخليل

صور: الشرطة تضبط أكثر من كغم مواد يشتبه أنها مخدرة بمنزل بالخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

&#34;الأشغال&#34; بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام 2021

"الأشغال" بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام 2021

منوعات

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: فنان سوري يكشف عن &#34;نومه بالشارع&#34; ومساعدة قصي خولي له

شاهد: فنان سوري يكشف عن "نومه بالشارع" ومساعدة قصي خولي له

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;قل أعوذ برب الفلق&#34;.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "قل أعوذ برب الفلق".. ما السبب ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

عربي

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر