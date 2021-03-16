"الأشغال" بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

كشف ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، تفاصيل جديدة حول صندوق الإسكان لعام "2021".



وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن صندوق الإسكان "2021" هو فكرة بدأت منذ تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان الأصل أن تقوم عليه الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وأن تشارك بوضع رأس المال، ويبدأ هذا الصندوق بتوفير الأموال للمحتاجين لقضاء حوائجهم الإسكانية.



وشدد سرحان على أنه يجب اعتماد صندوق الإسكان من قبل الحكومة الفلسطينية، ثم نبدأ بتشكيل مجلس الإدارة وفتح حسابات بنكية ثم التواصل مع الجهات الدولية لتوفير الأموال للصندوق، إضافة للعمل على استثمار الأموال الموجودة في صندوق حمد كبداية للمشروع.



وقال: إن المرحلة الثالثة من مدينة حمد المكونة من سبع بنايات كانت من عائدات المرحلة الأولى والثانية من صندوق حمد، وهذا العام قمنا بإعداد الدراسات والنظام المالي والإدراي لصندوق الإسكان المماثل لمشروع حمد وسيرى النور قريباً.



وشدد سرحان على أن الانقسام أثر بشكل كبير على هذا المشروع ودعا كثيراً من المؤسسات المحلية والدولية للعزوف عن المشاركة، مشيراً إلى أن هناك خطة متكاملة ونحن نعمل على إتمامها وتطويرها، حيث يكون صندوق إسكان يساهم فيه الجميع حتى يخدم أكبر شريحة ممكنة، تقدر بـ 40 ألف عائلة تحتاج لترميم بيوتها أو إعادة بناءها.



وقال وكيل وزارة الأشغال بغزة: إن جميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج لمساعدة في الإسكان، ستستفيد من هذا الصندوق، وتشمل الموظفين ذوي الدخل المحدود وأيضاً العائلات الفقيرة التي تحتاج لترميم بيوتها.