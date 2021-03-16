نابلس: مستوطنون يقتحمون مقامات دينية اسلامية في بلدة عورتا

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مقامات دينية اسلامية في بلدة عورتا جنوب نابلس.



وذكرت مصادر أمنية، ان عشرات المستوطنين اقتحموا مقامات دينية في عورتا، وأدوا طقوسا تلمودية داخلها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتضم بلدة عورتا مقامات إسلامية، وأماكن اثرية، ويحاول المستوطنون الاستيلاء عليها.