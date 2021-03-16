لجنة الانتخابات تؤكد: لا نطلب من المرشح شهادة عدم محكومية

أكدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، بأنها لا تطلب من المرشح شهادة عدم محكومية.





يأتي ذلك، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، وفيما يلي تفاصيله:





أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بياناً حول تقديم البريد الفلسطيني خدمة استلام شهادة عدم محكومية، لأغراض الترشح في مكاتب البريد.



وإذ تقدر لجنة الانتخابات المركزية، حرص الوزارة على تقديم خدمة للمواطنين، بهدف إنجاح العملية الانتخابية، إلا أنها تؤكد أن مرفقات طلب الترشح التي أعلنت عنها لا تتضمن حصول المرشح على شهادة عدم محكومية، حيث ستقوم اللجنة بالتحقق من استيفاء هذا الشرط لمرشحي القوائم الانتخابية، ضمن إجراءاتها الخاصة.



ودعت اللجنة جميع المهتمين الى الاطلاع على الشروط الخاصة بالترشح، والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال مكاتب ومقرات اللجنة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي (www.elections.ps).

رام الله - دنيا الوطن