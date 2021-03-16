بزعم أنها تتبع لحماس.. غانتس يُصادر معدات مخصصة لمطبعتين بالقطاع





ووفق ما ذكره مكتب غانتس، فإن من بين المعدات، حاويات مواد ورقية وشحنة كبيرة من الأحبار، لصالح مطبعتين في قطاع غزة.





ويأتي القرار، بزعم تقديم هذه المطابع، خدمات مطبعية لحركة (حماس)، تُستخدم للتحريض على إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، على أوامر بمصادرة معدات مخصصة لمطابع، قال إنها تتبع لحركة (حماس) في قطاع غزة.