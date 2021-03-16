وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مع نظيره المصري محمود توفيق، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع توفيق، هو الأول من نوعه، منذ إعلان المصالحة الخليجية في كانون الثاني/يناير الماضي.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني"، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



كما بحث الجانبان "موضوعات ذات اهتمام مشترك"، وفق الوكالة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول تلك الموضوعات.



وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري يوم الأحد: إن "هناك رسائل إيجابية من قطر"، لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.



وأضاف شكري: "هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر".