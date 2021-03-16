الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

بعد تأدية حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، اليمين القانونية، قال مكتب الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الرئيس سيزور ليبيا غدا الأربعاء.



وذكر مكتب سعيد، أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.



وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أممين ودوليين.



في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة.