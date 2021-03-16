بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، منتصف الليلة الماضية، تسجيل 631 حالة جديدة، بما يقلّ بـ 13 إصابة عمّا سُجِّل الأحد، لتسجيل بذلك انخفاضاً استمر عدة أيام.



وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر وفق بيان الوزارة، إلى 191,555 حتى الآن، بينما سُجِّلَت 40 حالة وفاة، أقل بأربع حالات من أمس.





وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 11.340 لتستقر نسبتها عند 5.91% لإجمالي عدد المصابين.



وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 147767 بخروج 533 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.





رام الله - دنيا الوطن