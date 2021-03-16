عربي

مظاهرات في الأردن وسط مطالبات برحيل الحكومة

مظاهرات في الأردن وسط مطالبات برحيل الحكومة
مظاهرات في الأردن ومطالبات برحيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
استخدم رجال الشرطة في الأردن، الغاز المسيل للدموع مساء الاثنين، ضد احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).

وطالب كثيرون من المتظاهرين الحكومة بالاستقالة، وطالبوا بإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية الجائحة. 

وقال المتظاهرون، إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن منها العاصمة عمان لليوم الثاني، وتحدوا حظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي. 

وقال شهود إن السلطات نشرت عدة آلاف من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن وبلدات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتوفي تسعة أشخاص، معظمهم من مرضى (كوفيد-19)، يوم السبت الماضية، بسبب نقص إمدادات الأكسجين لأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى السلط الجديد، لساعتين على الأقل.

وذكر أحد السكان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في عدة مدن بما في ذلك في حي جبل نزال المزدحم بالعاصمة.

وسجل الأردن أمس الاثنين 9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بداية الوباء.

أخبار ذات صلة

تونس: انتقادات لـ &#34;يوسف الشاهد&#34; بعد مشاركته مع مسؤولين إسرائيليين في مؤتمر بالإمارات

تونس: انتقادات لـ "يوسف الشاهد" بعد مشاركته مع مسؤولين إسرائيليين في مؤتمر بالإمارات

الحريري: الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل الدستوري الوحيد للأزمة في لبنان

الحريري: الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل الدستوري الوحيد للأزمة في لبنان

على رأسها السعودية..وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقديري بأننا سنوقع اتفاقيات سلام مع ثلاث دول عربية

على رأسها السعودية..وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقديري بأننا سنوقع اتفاقيات سلام مع ثلاث دول عربية

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

شاهد: &#34;فتى الزرقاء&#34; يُعلق على أحكام الإعدام بحق المعتدين عليه

شاهد: "فتى الزرقاء" يُعلق على أحكام الإعدام بحق المعتدين عليه

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات &#34;المحكمة الاتحادية&#34;

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات "المحكمة الاتحادية"

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و&#34;الكانتينا&#34;

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق &#34;الإنجاز والتميز&#34;

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق "الإنجاز والتميز"

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب &#34;شبشب حمام&#34;

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب "شبشب حمام"

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر &#34;عمرنا ما حنرجع&#34;.. هل قصد دينا الشربيني ؟

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر "عمرنا ما حنرجع".. هل قصد دينا الشربيني ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل &#34;الهيبة&#34; ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

نرمين الفقي &#34;فليذهب إلى الجحيم&#34;.. من تقصد ؟

نرمين الفقي "فليذهب إلى الجحيم".. من تقصد ؟

عربي

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات &#34;المحكمة الاتحادية&#34;

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات "المحكمة الاتحادية"

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"