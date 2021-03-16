مظاهرات في الأردن وسط مطالبات برحيل الحكومة



وقال المتظاهرون، إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن منها العاصمة عمان لليوم الثاني، وتحدوا حظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.





وقال شهود إن السلطات نشرت عدة آلاف من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن وبلدات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وتوفي تسعة أشخاص، معظمهم من مرضى (كوفيد-19)، يوم السبت الماضية، بسبب نقص إمدادات الأكسجين لأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى السلط الجديد، لساعتين على الأقل.



وذكر أحد السكان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في عدة مدن بما في ذلك في حي جبل نزال المزدحم بالعاصمة.



وسجل الأردن أمس الاثنين 9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بداية الوباء.



رام الله - دنيا الوطناستخدم رجال الشرطة في الأردن، الغاز المسيل للدموع مساء الاثنين، ضد احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).وطالب كثيرون من المتظاهرين الحكومة بالاستقالة، وطالبوا بإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية الجائحة.