دولي

"الصحة العالمية" تجتمع لبحث سلامة لقاح أسترازينيكا وتوصي بمواصلة استخدامه

"الصحة العالمية" تجتمع لبحث سلامة لقاح أسترازينيكا وتوصي بمواصلة استخدامه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، لبحث سلامة لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ (كوفيد-19)، بعد أن علقت عدة دول في العالم استخدام اللقاح إثر شكوك بشأن تسببه في آثار جانبية محتملة كمشاكل في التخثر وجلطات دموية. 

وبالرغم من تدابير تعليق استخدام اللقاح احترازيا في هذه الدول إلا أن كبيرة علماء منظمة الصحة، سمية سواميناتان أوصت أمس الاثنين بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤكدة أنه "إلى حد الآن" لم يتأكد وجود رابط بين اللقاح والحالات التي سجلت آثارا جانبية. 

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا، احترازيا  استخدام لقاح "استرازينيكا" بانتظار توصية الوكالة الأوروبية للأدوية. 

وتكون بذلك حذت حذو عدة دول قلقة من آثار جانبية محتملة كمشاكل في التخثر أو تشكل جلطات دموية.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، قالت سواميناتان: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا". وتابعت "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الحالات واللقاح"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتعتبر أوروبا، القارة الأكثر تضررا جراء الجائحة إذ تخطت يوم الاثنين عتبة 40 مليون إصابة، وتسجل زيادة في عدد الإصابات الجديدة.

وكانت هولندا وإيرلندا قد اتخذت الأحد الخطوة نفسها بعد أن أبلغت النرويج عن أربع إصابات جديدة خطيرة بجلطة دموية لدى راشدين تلقوا اللقاح.

وكانت النرويج قد علقت استخدام اللقاح الأسبوع الماضي تماما كالدانمارك وإيسلندا وبلغاريا. كما أعلنت إندونيسيا يوم الاثنين تأجيل حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بانتظار توصية من منظمة الصحة العالمية.

في المقابل، أطلقت جورجيا الاثنين حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" مقللة من شأن الآثار الجانبية. كذلك، أصرت الشركة المصنعة ووكالة الأدوية الأوروبية على أن لقاح أسترازينيكا آمن.

والاثنين أكد البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أوكسفورد لتطوير اللقاح، أن "هناك أدلة مطمئنة جدا تفيد بعدم وجود زيادة لظاهرة الجلطة الدموية في بريطانيا".

أخبار ذات صلة

وسط شكوك بلقاح أسترازينيكا.. أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من وباء (كورونا)

وسط شكوك بلقاح أسترازينيكا.. أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من وباء (كورونا)

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

&#34;الجنائية الدولية&#34; أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

"الجنائية الدولية" أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

(كورونا) حول العالم: استقرار بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة وزيادة طفيفة بالوفيات

(كورونا) حول العالم: استقرار بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة وزيادة طفيفة بالوفيات

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا

أولمرت: نتنياهو محكوم لزوجته سارة

أولمرت: نتنياهو محكوم لزوجته سارة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين وطفلين من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين وطفلين من الضفة والقدس

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

فتوح يستنكر قرار التشيك وكوسوفو بفتح مكاتب لسفارتيهما في القدس

فتوح يستنكر قرار التشيك وكوسوفو بفتح مكاتب لسفارتيهما في القدس

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات &#34;مؤقت&#34; لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

منوعات

شاهد: فنان سوري يكشف عن &#34;نومه بالشارع&#34; ومساعدة قصي خولي له

شاهد: فنان سوري يكشف عن "نومه بالشارع" ومساعدة قصي خولي له

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;قل أعوذ برب الفلق&#34;.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "قل أعوذ برب الفلق".. ما السبب ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

عربي

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد أيام من الارتفاع.. مصر تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر

بفارق 5 دقائق بينهما.. هزتان أرضيتان متتاليتان تضربان الجزائر