"الصحة العالمية" تجتمع لبحث سلامة لقاح أسترازينيكا وتوصي بمواصلة استخدامه





وتكون بذلك حذت حذو عدة دول قلقة من آثار جانبية محتملة كمشاكل في التخثر أو تشكل جلطات دموية.



وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، قالت سواميناتان: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا". وتابعت "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الحالات واللقاح"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وتعتبر أوروبا، القارة الأكثر تضررا جراء الجائحة إذ تخطت يوم الاثنين عتبة 40 مليون إصابة، وتسجل زيادة في عدد الإصابات الجديدة.



وكانت هولندا وإيرلندا قد اتخذت الأحد الخطوة نفسها بعد أن أبلغت النرويج عن أربع إصابات جديدة خطيرة بجلطة دموية لدى راشدين تلقوا اللقاح.



وكانت النرويج قد علقت استخدام اللقاح الأسبوع الماضي تماما كالدانمارك وإيسلندا وبلغاريا. كما أعلنت إندونيسيا يوم الاثنين تأجيل حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بانتظار توصية من منظمة الصحة العالمية.



في المقابل، أطلقت جورجيا الاثنين حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" مقللة من شأن الآثار الجانبية. كذلك، أصرت الشركة المصنعة ووكالة الأدوية الأوروبية على أن لقاح أسترازينيكا آمن.



والاثنين أكد البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أوكسفورد لتطوير اللقاح، أن "هناك أدلة مطمئنة جدا تفيد بعدم وجود زيادة لظاهرة الجلطة الدموية في بريطانيا".



رام الله - دنيا الوطنيجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، لبحث سلامة لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ (كوفيد-19)، بعد أن علقت عدة دول في العالم استخدام اللقاح إثر شكوك بشأن تسببه في آثار جانبية محتملة كمشاكل في التخثر وجلطات دموية.وبالرغم من تدابير تعليق استخدام اللقاح احترازيا في هذه الدول إلا أن كبيرة علماء منظمة الصحة، سمية سواميناتان أوصت أمس الاثنين بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤكدة أنه "إلى حد الآن" لم يتأكد وجود رابط بين اللقاح والحالات التي سجلت آثارا جانبية.وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا، احترازيا استخدام لقاح "استرازينيكا" بانتظار توصية الوكالة الأوروبية للأدوية.