شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
سجل قطاع غزة ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية، في الإحصائية المتعلقة بالحالة الوبائية، ليوم أمس الاثنين.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهذا الرقم هو الأعلى، الذي يتم تسجيله في قطاع غزة، منذ الإعلان عن تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس (كورونا) قبل نحو شهرين.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 2130 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت: بأنها رصدت تعافي 134 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وبذلك، وصل إجمالي تراكمي للمصابين 57614 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2291 حالة، بينما إجمالي المتعافين، وصل إلى 54755 حالة.

كما وصل عدد إجمالي الوفيات 568 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة، 55 حالة.

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