قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين وطفلين من الضفة والقدس





وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من بلدة العيسوية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين محمد مهران درباس (14 عاما)، وعلي سفيان عبيد (17 عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من قرية قراوة بني زيد شمال رام الله.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين وجدي شجيع صقر (33 عاماً)، وسعود محمد عرار (30 عاماً)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين أحمد عبد العزيز الأسعد (23 عاماً)، وحمزة مروان بوزية (28 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.كما اعتقلت أسيراً محرراً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط، أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمود محمد صلاح (28 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه في منطقة باكوش غرب البلدة، وتفتيشه.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أحمد لؤي فريد مناصرة (19 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه.كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين، أمير أيمن أبو الرب، وأحمد بسام ناجي أبو الرب، وعبثت بمحتوياتهما.