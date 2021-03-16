شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وسُجّل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط، نتج عنه وفاة الطفل علي أحمد أبو شر "عامان" إثر صدمه من عربة يجرها حيوان في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

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