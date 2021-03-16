فتوح يستنكر قرار التشيك وكوسوفو بفتح مكاتب لسفارتهما في القدس

روحي فتوح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكر المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، افتتاح مكتب تابع لسفارة التشيك وكذلك سفارة لكوسوفو في مدينة القدس.



وقال فتوح، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية، وترسيخا لسيطرة الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها.



وأضاف: أن القدس تتمتع بوضع خاص وفقا لقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والهيئات الدولية ولا يحق للاحتلال فرض إجراءاته من أجل السيطرة عليها.



ودعا الجمهوريتين الى التراجع عن قرارهما غير القانوني، وإتخاذ خطوات فاعلة لمساءلة ومحاسبة دولة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والوقوف عند مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية، في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967.



كما ثمن إدانة منظمة التعاون الإسلامي لقرار التشيك وكوسوفو، ودعوتها إلى عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس.