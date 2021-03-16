إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية





وسيُسمح ابتداءً من بعد غدٍ الخميس، بإعادة فتح غرف اللياقة البدنية داخل أماكن العمل والجلوس في غرف الأكل.





كما سيُسمح بالمشاركة في مؤتمرات مهنية مع عرض الشارة الخضراء، والتقيد بشروط الشارة البنفسجية الخاصة بسعة المكان.



وتقرر أيضا إعفاء العاملين من ضرورة قياس درجات حرارة الجسم لدى دخولهم أماكن العمل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما تلغى بدءاً من اليوم، القيود المتعلقة بالدول التي يمكن السفر منها الى إسرائيل، ومع ذلك سيبقى العدد المسموح به بدخول إسرائيل يومياً عن طريق مطار بن غوريون دون تغيير، أي حتى 3000 مسافر، كما سيلزم هؤلاء بالخضوع لفحص لتشخيص الداء لدى وصولهم.



رام الله - دنيا الوطنفي ضوء تراجع نسبة المرض، وارتفاع عدد المطعمين، أقرت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، إدخال تسهيلات أخرى للمستخدمين وأرباب العمل.