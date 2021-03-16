"الجنائية الدولية" أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول



في السياق، يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلين غابي اشكينازي اليوم إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وسيجري ريفلين وكوخافي مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول (حزب الله)، في لبنان، والبرنامج النووي الإيراني، وقضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين.