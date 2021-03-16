"الجنائية الدولية" أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، ورئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي اليوم، زيارة تقودهما عدة دول أوروبية.
يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، ورئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي اليوم، زيارة تقودهما عدة دول أوروبية.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه الدول، هي ألمانيا وفرنسا والنمسا، فيما تستمر الجولة الخارجية حتى بعد غدٍ الخميس.
وسيجري ريفلين وكوخافي مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول (حزب الله)، في لبنان، والبرنامج النووي الإيراني، وقضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
في السياق، يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلين غابي اشكينازي اليوم إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وسيجري ريفلين وكوخافي مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول (حزب الله)، في لبنان، والبرنامج النووي الإيراني، وقضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
في السياق، يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلين غابي اشكينازي اليوم إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
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