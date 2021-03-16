(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات





وأضافت المصادر: بأن عباس ألمح إلى أنه سيكون مستعداً للتحدث مع الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء، في اليوم ما بعد الانتخابات.



ووفق (مكان)، فإن عباس توجه إلى رئيس حزب (أمل جديد)، جدعون ساعر، بطلب أن يكف عن عرض الموحدة كجزء من تكتل أحزاب نتنياهو، ولكن ساعر رفض الطلب.





وبدوره، تعهد نتنياهو أمس، بأنه لن يشكل حكومة تعتمد على عباس وغيره من النواب العرب.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، نقلاً عن مصادر في حزب (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد، بأن الحزب، يجري اتصالات مع رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، بهدف ثنيه عن مد يد العون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تشكيل الائتلاف الحكومي القادم.