قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟





وقالت القناة، إنه كان من المقرر، أن يحضر نتنياهو مؤتمراً انتخابياً لحزب (ليكود) في المسرح الثقافي في عسقلان الليلة الماضية، لكنه ألغى حضوره في اللحظة الأخيرة، بعد أن انتظره أنصاره في القاعة لأكثر من ساعتين.





وتابعت القناة: في حوالي الساعة 19:00 مساء أمس، نُشر مقطع فيديو من إنتاج حركة الجهاد الإسلامي، تضمن مشاهد لعناصر التنظيم، وهم يطلقون الصواريخ، وفي النهاية، عُرضت مشاهد لنتنياهو خلال مؤتمر انتخابي عقده في أسدود قبل حوالي عام ونصف، أطلقت خلاله الصواريخ على المدينة، وفي نهاية الفيديو ظهر تعليق بالعبرية "هل نسيت" كرسالة لنتنياهو بأن الحركة ستطلق صواريخ؛ لمنعه ​​من مواصلة المؤتمر.





وأضافت (القناة 12)، بأن نتنياهو، ادعى أمس، بأن الزيارة أُلغيت لأسباب لم يستطع توضيحها.

رام الله - دنيا الوطنتساءلت (القناة 12) الإسرائيلية، حول تهديد من غزة، دفع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإلغاء مشاركته في مؤتمر انتخابي.