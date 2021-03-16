(كورونا) حول العالم: استقرار بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة وزيادة طفيفة بالوفيات





وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 120 مليوناً، وما يقارب من 774 ألف إصابة، تعافى منهم 97 مليوناً وأكثر من 418 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، حيث سجلت دول العالم أمس الاثنين، استقراراً طفيفاً بعدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 336 ألفاً و327 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,550 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,275 وفاة)، وأميركا (785 وفاة)، وروسيا (404 وفيات)، وإيطاليا (354 وفاة)، وفرنسا (333 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (45,045 إصابة)، والبرازيل (42,107 إصابات)، والهند (24,437 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (15,503 إصابات)، وإيطاليا (15,267 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (548,013 وفاة)، والبرازيل (279,602 وفاة)، والمكسيك (194,944 وفاة)، والهند (158,892 وفاة)، وبريطانيا (125,580 وفاة).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,138,586 إصابة)، والبرازيل (11,525,477 إصابة)، والهند (11,409,831 إصابة)، وروسيا (4,400,045 إصابة)، وبريطانيا (4,263،527 إصابة).

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 672 ألف وفاة.