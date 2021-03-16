دولي

(كورونا) حول العالم: استقرار بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة وزيادة طفيفة بالوفيات

(كورونا) حول العالم: استقرار بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة وزيادة طفيفة بالوفيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 672 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 120 مليوناً، وما يقارب من 774 ألف إصابة، تعافى منهم 97 مليوناً وأكثر من 418 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، حيث سجلت دول العالم أمس الاثنين، استقراراً طفيفاً بعدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 336 ألفاً و327 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,550 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,275 وفاة)، وأميركا (785 وفاة)، وروسيا (404 وفيات)، وإيطاليا (354 وفاة)، وفرنسا (333 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (45,045 إصابة)، والبرازيل (42,107 إصابات)، والهند (24,437 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (15,503 إصابات)، وإيطاليا (15,267 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (548,013 وفاة)، والبرازيل (279,602 وفاة)، والمكسيك (194,944 وفاة)، والهند (158,892 وفاة)، وبريطانيا (125,580 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,138,586 إصابة)، والبرازيل (11,525,477 إصابة)، والهند (11,409,831 إصابة)، وروسيا (4,400,045 إصابة)، وبريطانيا (4,263،527 إصابة).

أخبار ذات صلة

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

إسرائيل: إدخال المزيد من التسهيلات بالمرافق الاقتصادية في ضوء تحسن الحالة الوبائية

&#34;الجنائية الدولية&#34; أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

"الجنائية الدولية" أبرز الملفات.. ريفلين وكوخافي يبدآن جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

(مكان): لابيد يُجري اتصالات مع منصور عباس لثنيه عن دعم نتنياهو بعد الانتخابات

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

قناة إسرائيلية: هل تهديد من غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته بمؤتمر انتخابي بعسقلان؟

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا

أولمرت: نتنياهو محكوم لزوجته سارة

أولمرت: نتنياهو محكوم لزوجته سارة

شركة روسية تطور لقاحاً جديداً ضد فيروس (كورونا) المستجد

شركة روسية تطور لقاحاً جديداً ضد فيروس (كورونا) المستجد

كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل

كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: حالة وفاة بحادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: حالة وفاة بحادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

فتوح يستنكر قرار التشيك وكوسوفو بفتح مكاتب لسفارتهما في القدس

فتوح يستنكر قرار التشيك وكوسوفو بفتح مكاتب لسفارتهما في القدس

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات &#34;مؤقت&#34; لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

الملك عبد الله يتوعد: ستتم محاسبة كل شخص قصّر بعمله وبحماية أرواح الأردنيين

الملك عبد الله يتوعد: ستتم محاسبة كل شخص قصّر بعمله وبحماية أرواح الأردنيين

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

رسميا.. السودان يطلب &#34;وساطة رباعية&#34; في ملف سد النهضة

رسميا.. السودان يطلب "وساطة رباعية" في ملف سد النهضة