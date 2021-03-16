شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو بارداً نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 15-7 16-7 14-6 بيت لحم 15-7 16-7 14-6
رام الله والبيرة 14-6 15-6 13-5 طولكرم 20-11 20-11 18-10
نابلس 16-8 17-8 15-7 قلقيلية 20-11 20-11 18-10
جنين 19-9 20-9 18-8 سلفيت 15-7 16-7 14-6
طوباس 20-10 21-10 19-9 روابي 16-8 17-8 15-7
الخليل 14-6 15-6 13-5 غزه 21-12 21-12 19-11
أريحا 24-15 25-15 23-14 خانيونس 21-12 21-12 19-11
الأغوار الشمالية 22-13 23-13 21-12 رفح 20-11 20-11 18-10

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