ضهير: دخلنا بشكل طفيف موجة ثانية من الوباء والخوف من استهتار المواطنين





وسجل قطاع غزة أمس الاثنين، أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات.





وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء الاثنين، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية.

وأفادت الصحة في تصريح صحفي مقتضب وصل "دنيا الوطن"، بأن العدد الإجمالي للإصابات خلال الدورتين الأولى والثانية بلغ 298 إصابة بفيروس (كورونا)، بعد فحص 2130 عينة، بنسبة إصابة حوالي 14%.

غزة - دنيا الوطنقال رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير: إن هناك عزوفاً من قبل المواطنين حول التسجيل لتلقي اللقاح.ودعا في تصريحات لإذاعة (القدس) المواطنين، إلى التسجيل لتلقي اللقاح، وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين بعمر (75 عاماً).وتابع ضهير: "نتابع بشكل يومي المنحنى الوبائي والظروف الصحية بغزة، وحاجتها للوقاية من الفايروس، وهناك ارتفاع طفيف بالإصابات في غزة، ونتوقع في قادم الأيام هذه الزيادة، وقد تكون هناك اتباع إجراءات السلامة للتقليل من توسع الانتشار".وشدد على أن الوضع ليس بالهين، ونحن قلقون مما هو قادم في حال انتشرت الطفرة الجديدة، متوقعاً بأن تكون موجة ثانية، ونحن دخلناها بشكل طفيف، ونتمنى أن نقف عند هذا الحد لكي لا يؤثر على الأمور الحياتية.وقال رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة: "ننظر بخطورة لما يجري بالإقليم من تفشي الطفرة الجديدة المتحورة"، مشدداً على أن الطفرة الجديدة لا تختلف عن الطفرة الأم كل ما هنالك أنها تنتشر بشكل أسرع، مشيراً إلى أن الخوف ليس من السلالات الجديدة، لكن الخوف من استهتار المواطنين، وزيادة عدد الإصابات.وأضاف أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية، هو الضامن لمنع انتشار جائحة (كورونا) الأمر الذي يمنع من الذهاب إلى الإغلاق الكامل".