إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، فتيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.



وقال مهدي حمدان من مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فتيين، أثناء تواجدهما في "ضاحية الياسمين" قرب مستوطنة "بيت ايل".