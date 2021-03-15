شؤون فلسطينية

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
ألقى مجموعة من الشبان، مساء الاثنين، عبوات محلية الصنع "أكواع متفجرة" صوب برج لقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن شبّانا تمكنوا من إلقاء أكواع متفجرة صوب البرج العسكري الإسرائيلي على مدخل البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت تنقل المواطنين عبرها.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المنازل في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتعرض بلدة بيت أمر لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة، حيث تحيط بالبلدة العديد من المستوطنات حيث يحدها من الشمال مستوطنتي "أفرات" و"غوش عتصيون" والتي التهمت ما يقارب 30% من أراضيها.

ويتعرض المواطنون في بيت أمر بشكل يومي لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المقام على مدخل البلدة وبالقرب من منازل المواطنين.

فيما يقوم الشبان وبشكل متكرر من إلقاء عبوات وأكواع متفجرة محلية الصنع، على البوابة الحديدية والبرج العسكري، تأكيدا على رفضهم لبقاء هذه النقطة العسكرية في المكان، ورفضا للتنكيل بالمواطنين.

وابتلع جدار الفصل مساحاتٍ من كروم بلدة بيت أمر، كما توجد مستوطنة "بيت عين" بالجهة الشمالية الشرقية للبلدة ومن الجنوب مستوطنة "كرمي تسور" والتي ابتلعت من أراضيها الكثير.

أخبار ذات صلة

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

تمهيدًا لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات &#34;مؤقت&#34; لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

إصابة فتيين من مخيم الجلزون برصاص الاحتلال

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

شبان يلقون عبوات متفجرة صوب برج لقوات الاحتلال ببيت أمر

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

الديمقراطية: أمامنا ملفات كبرى باجتماعات الفصائل أهمها انتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة

الديمقراطية: أمامنا ملفات كبرى باجتماعات الفصائل أهمها انتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

رسميا.. السودان يطلب &#34;وساطة رباعية&#34; في ملف سد النهضة

رسميا.. السودان يطلب "وساطة رباعية" في ملف سد النهضة

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق