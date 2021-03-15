الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة (فتح)، الإثنين، أن قرار وقف تمويل مؤسسة الشهيد ياسر عرفات هو قرار مؤقت.



وأضاف الجاغوب، عبر موقع (فيسبوك)، أن القرار هدفه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية، مبيناً أن القرار لن يمس العاملين في المؤسسة.



وتابع: "مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، وهي ارث الشهداء الأكرم منا جميعا، حيث أنها نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها كافة أبناء شعبنا، ودموع أمهات، وصبر أخوات وبالتالي لا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى".



وأكمل: "مؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي ارث الشعب الفلسطيني لأن سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ أطول واعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية ،، فلا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة إلى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية".



وكان الرئيس محمود عباس، أوعز لمدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، بوقف تمويل المؤسسة اعتباراً من 11 آذار/ مارس الجاري، والذي بدوره أوقف كافة الحوالات والتمويل المباشر وغير المباشر في كتابه وجهه إلى وزير المالية شكري بشارة.